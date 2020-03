Antonius Ziekenhuis vraagt babyfoons

Sneek- De apotheekhoudende huisartsenpraktijk Koudum/Wijckel postte het volgende opvallende bericht/oproep dat we hier graag delen:

In het Antonius Ziekenhuis is een nijpend tekort aan babyfoons. Deze worden gebruikt om te kunnen communiceren met (corona)patiënten die in strikte isolatie liggen. Door via een babyfoon te spreken hoeven artsen en verpleegkundigen niet elke keer om te kleden en wordt bespaard op (wegwerp) kleding en tijd!! Wie oh wie heeft een goed werkende babyfoon (zonder camera!) en wil deze doneren?!