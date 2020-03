Aanbod voor gestrande Nederlanders in Marrakech

Sneek- Onderstaand bericht plaatsen wij graag voor Marion de Jong die een Riad in Marrakech hebben.

“Een BELANGRIJK bericht. Zoals jullie misschien wel weten en vast en zeker wel eens iets voorbij hebben zien komen op FB zijn wij eigenaar van een Riad ( www.hotelinmarrakech) in Marrakech. Vanmiddag las ik dat Transavia met 3 toestellen naar Marrakech zou vliegen om reizigers op te halen. Op het laatste moment is dit gecanceld. Dit betekent dat er 500 Nederlanders gestrand zijn in Marokko. Wij proberen buitenlandse zaken in Rabat te bereiken om het aanbod te doen dat Nederlanders kosteloos kunnen verblijven in ons hotel. Het eten en drinken is wel voor eigen kosten. Mochten jullie vrienden/familie/kennissen hebben die bij deze groep horen: laat ze dit weten . Ze kunnen telefonisch contact opnemen met 06 55 19 56 70. Of mailen. mariondj@gmail.com”

Foto Henk van der Veer