Stuur Siemen een kaartje

Sneek-Duizenden mensen in tehuizen en instellingen worden door de bezoekersmaatregelen geraakt in verband met het coronovirus. Zo appte een vriend mij dat hij z’n oude moeder nu even niet kan bezoeken in het Sneker Bonifatiushuis. Bellen is ook geen optie: Mem is stokdoof.

Dat doet zeer en maakt verdrietig.

Oproep Aagje van der Veldt-Volbeda

Zojuist werd ik gewezen op een bericht op de FB-pagina van Aagje van der Veldt-Volbeda. Ik plaats het bericht hieronder. Het is om stil van te worden. Ik ondersteun de oproep van Aagje van harte om haar broer juist nu een kaartje te sturen. Dat geldt overigens ook voor alle andere mensen die van bezoek verstoken blijven. Iedereen heeft er mee te maken in zijn of haar omgeving. Corono raakt ons allemaal.

Oproep van Aagje en uiteraard veel sterkte!

“Vier weken geleden was ons leventje nog normaal. Wij maakten plannen voor onze tuin en we mopperden op de regen en de stormen die voorbijraasden. Niet wetende dat de grootste storm nog moest komen. Een week later werd mijn broer Siemen nl. getroffen door een cva. Een bloeding in de hersenen waarbij zijn rechterkant verlamd is, hij zijn spraak is kwijtgeraakt én niet meer kan slikken. Hij zit opgesloten in zijn eigen lichaam. Kan niet spreken en krijgt sondevoeding. Maar hij begrijpt alles! Na twee weken ziekenhuis is hij vorige week naar de Ielânen overgebracht. Daar mocht hij eerst nog gewoon bezoek ontvangen, maar dat werd afgelopen zondag al teruggebracht naar 1 persoon op vastgestelde tijden.”

“Zijn vrouw Coby Volberda de Vries heeft hem iedere dag bezocht en ik ben gelukkig woensdag nog bij hem geweest. Maar donderdagavond kwam de afschuwelijke, maar zéker begrijpelijke boodschap, geen bezoekers meer in de verpleeghuizen. Dat doet pijn, omdat je, iemand die zich pas sinds 1 week realiseert wat er met hem is gebeurd, niet meer mag zien. Natuurlijk bellen we met de Ielânen om te horen hoe het gaat. Maar hoe verdrietig is het als je niet kunt praten en bewegen, je niet verwend kunt worden met een lekker hapje en je nu óók nog eens geen bezoek meer mag ontvangen. Ik vind nu dat ik íets moet doen om Siemen het gevoel te geven dat hij niet vergeten wordt. Dus zou het leuk zijn als je de moeite wilt nemen om een kaartje ✉️ te sturen naar dhr. Siemen Volberda, de Ielânen, afd. De Stinzen, kamer 14, Harste 11, 8602 JX Sneek.

Bedankt!! Liefs en voor iedereen de komende tijd sterkte en heel veel goede gezondheid toegewenst.”