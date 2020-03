Sportcomplex WPB niet gebruiken!!

Sneek- Voetbalvereniging WPB, die zijn terreinen bij Sportcentrum Schuttersveld heeft, plaatste het volgende en begrijpelijke bericht op de clubsite:

“Hoewel het in tegenstelling tot veel andere sportcomplexen niet mogelijk is om ons complex volledig af te sluiten en controle op de naleving van de uitgevaardigde noodmaatregel waarbij sportaccommodaties tot “verboden gebied” zijn verklaard, eveneens problematisch is, wijzen wij eenieder er toch op dat Sportcentrum Schuttersveld gesloten is en dat de accommodatie noch individueel noch door groepen gebruikt mag worden.

Het bestuur van Waterpoort Boys wijst er nog een keer nadrukkelijk op dat betreding van de accommodatie niet is toegestaan en dat er dus op generlei wijze gebruik van Sportcentrum Schuttersveld mag worden gemaakt. Dit geldt zowel voor de velden die bij onze club in gebruik zijn, als voor de andere sportvoorzieningen op het complex.

Bij constatering van onrechtmatig gebruik zullen wij betrokkene(n) verzoeken het complex onmiddellijk te verlaten. Wanneer aan dat verzoek geen gehoor wordt gegeven, zullen wij de politie vragen om te handhaven.”