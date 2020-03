Petsjop Sneek blijft open

Sneek- “Omdat wij vernemen, dat er veel ongerustheid heerst onder met name dierenbezitters, kunnen we jullie melden, dat onze winkels op de gebruikelijke tijden “gewoon” open zullen zijn én blijven voor alle benodigdheden voor jullie huisdieren. Ook voor de diensten die wij verzorgen voor PostNL zullen wij openblijven zolang dat verantwoord en toegestaan is.

Als je niet jouw benodigdheden kunt halen, biedt onze webshop www.petsjop.nl uitkomst. Wij zorgen er dan samen met onze logistieke partner PostNL voor, dat je bestelling snel in huis is.

Gedreven door bezorgdheid, merken wij sinds vorige week, dat ook bij ons “gehamsterd” wordt. Hierover willen wij jullie graag geruststellen, het is beslist niet nodig om extra in te slaan. Onze magazijnen en ketenpartners hebben voldoende voorraad en er dreigen geen tekorten.

Voor jou en onze veiligheid houden wij de aanbevolen maatregelen van de overheid in acht en verwachten van jullie hetzelfde; gebruik je gezonde verstand, samen slaan we ons door deze onwerkelijke crisis heen”, aldus het team van de Petsjop