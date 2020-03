GrootSneek-site en de Coronoweek: Kom maar door met positief nieuws!

Sneek- De eerste Coronoweek zit er bijna op. Onvoorstelbaar veel bezoekers hebben we de afgelopen dagen mogen begroeten. Dank dat jullie onze site weten te vinden. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zit ik achter mijn pc-toetsenbord om berichten te tikken. Veel berichten deel ik, o.a. van Omrop Fryslân. Dat gebeurt met toestemming (al van voor de coronocrisis trouwens!). Ook zijn er erg veel mensen die mij nieuws mailen ( henkvdveer@ziggo.nl ) en appen: Vooral mee doorgaan!

Als er mensen zijn die acties organiseren (het Klavertje 4 project is door het plaatsen van het bericht op GrootSneek-site een groot succes!) geef het door!

Iedereen wil op dit moment graag positieve berichten en foto’s: Niets staat je in de weg om ons te berichten, graag zelfs!

Opvallend is dat we in de afgelopen week ook veel bezoekers uit het buitenland hebben. De site wordt van Amerika tot Nieuw-Zeeland en van Zuid-Afrika tot Vietnam gelezen. Hoogstwaarschijnlijk Snekers/Friezen om útens. Fijn dat we die ook van het lokale (corono-) nieuws kunnen voorzien.

Papieren GrootSneek

Volgende week verschijnt de papieren GrootSneek, boordevol achtergrondverhalen en nieuws. Wij als redactie werken gewoon op afstand door. Blijf ons volgen! Waar de papieren krant niet bezorgd wordt, er zijn een aantal vaste afhaalpunten, zoals bij verschillende supermarkten.

Met vriendelijke/freonlike/fryndeleke groët

Henk van der Veer