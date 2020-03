Andere routing Antonius Ziekenhuis

Sneek- In verband met het coronavirus heeft het Antonius Ziekenhuis in Sneek de looproutes aangepast. Ook de aanrijdroutes voor de ambulances zijn gewijzigd. Op de site van het ziekenhuis(https://www.mijnantonius.nl/) wordt verwezen naar info over het coronavirus.

Daar staat bijvoorbeeld ook de vraag: ‘Ik wil naar het ziekenhuis, mag dat?’

Het antwoord luidt: “Voor iedereen geldt: Heb je koorts of een koortsig gevoel met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? Kom dan NIET naar het ziekenhuis voor een afspraak en/of bezoek.