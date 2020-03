Social media account @PrachtigFriesland biedt Friese ondernemers een hart onder de riem

Sneek- Met inmiddels ruim 2.000 volgers op Instagram is het sociale media account @PrachtigFriesland afgelopen maandag gestart met het initiatief #hartonderderiem. Met als doel alle ondernemers uit Friesland te steunen in deze onzekere tijd.

De drie vriendinnen, Nynke Dedden, Berber Dedden en Jacoba Hoeksma laten weten: “Onze actie is een enorm succes! Tal van leuke hotspots en lifestyle locaties zijn momenteel gesloten of zien hun bezoekersaantal teruglopen vanwege het coronavirus en kloppen naar aanleiding van de actie bij ons aan. Wij zetten ze graag in de spotlight, met een leuke post op ons Instagram en Facebookaccount. Iedere dag rond koffietijd plaatsen we weer een nieuwe ondernemer met een aanbieding of actie. De aanbiedingen variëren van gratis online yoga les, webshopkorting, gratis toetje bij het bestellen van een thuismaaltijd tot gratis bezorgen en personal shopping.”

@PrachtigFriesland wil laten zien hoe prachtig Friesland is en dat er meer te ontdekken valt in de provincie, dan je in eerste instantie denkt. Niet alleen in Amsterdam zijn leuke hotspots en bezienswaardigheden. De leukste koffietentjes, lifestyle winkels en restaurants zijn net zo goed in het noorden te vinden. Daarnaast staat het account vol met prachtige sfeerbeelden van Friesland. Volgers, fotografen en ondernemingen krijgen hiermee een platform om zichzelf én Friesland in de spotlights te zetten.

Ben jij ook ondernemer in Friesland en wil je mee doen aan de actie #hartonderderiem? Neem dan contact met @PrachtigFriesland via het Instagram of Facebook account.