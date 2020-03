Repeteren Openluchtspel Vinea Domini tijdelijk stopgezet

Blauwhuis-In verband met het coronavirus is het repeteren aan het Openluchtspel Vinea Domini (Wijngaard de Heren) in Blauhús is tijdelijk stopgezet vanwege de coronacrisis. Lees het volgende bericht.

“In verband met het coronavirus hebben ook wij helaas de repetities aan ons openluchtspel Vinea Domini stil moeten leggen. Maar het enthousiasme onder de 30 spelers is groot. Ze proberen zo veel mogelijk individueel of in kleine groepjes met elkaar aan het werk te blijven. Een alternatieve manier in deze vreemde tijd. Regisseur Wouter Daane heeft hiervoor een speciale handleiding gemaakt. Hoe verder werken aan de voorstelling maar zonder ‘live’ repetitie.

De Stichting Lokaasje Teater Blauhús organiseert in juni 2020 het openluchtspel Zeilkampen ‘Vinea Domini’.

Het stuk is gebaseerd op persoonlijke verhalen van deelnemers, instructeurs en leidinggevenden uit de jaren ’60 rondom deze zeilkampen. Het is geschreven door Hartman Witteveen en Wouter Daane. Deze laatste heeft ook de regie van het openluchtspel. De tweetalige – Frysk en Nederlandse – voorstelling zal plaatsvinden op en aan een van de Blauhúster Puollen, It Fliet bij Greonterp, daar waar de legendarische zeilkampen zijn begonnen!

Korte inhoud

Fryslân kent veel kleine katholieke enclaves. Door de verzuiling in de jaren 50-60 kwamen deze katholieke enclaves weinig in contact met anderen. Het waren zogezegd kleine geïsoleerde gemeenschappen. Er moest meer contact komen vooral tussen jongeren uit andere katholieke gemeenschappen, zowel uit Fryslân, als uit de rest van Nederland. Fris bloed moest gaan stromen, nieuwe vriendschappen en relaties ontstaan om de katholieke gemeenschap met name in Fryslân ‘gezond’ te houden! In 1959 namen de paters Augustijnen uit Witmarsum het initiatief ‘actieve vakanties voor katholieke jongeren’ te organiseren. Het werden zeilvakanties, op de Blauhúster Puollen bij Greonterp. Werkelijk vanuit het niets, een kaal weiland aan de rand van It Flietmeer als start en met hulp van de Blauhúster middenstand, een boer, een gymleraar, verschillende paters en veel vrijwilligers en allerlei materiaal is met vereende krachten het zeilkamp met vallen en opstaan uit de grond gestampt.

Prachtig detail: in de beginjaren moest het drinkwater in melkbussen worden aangevoerd vanuit Greonterp!

Het openluchtspel is een soort docudrama. Het verhaalt over het ontstaan, de start van het eerste zeilkamp, het plezier en enthousiasme, de vriendschappen en relaties die ontstonden. Maar ook over onbedoelde bijwerkingen, als zwanger zijn, wat nog niet de bedoeling was, paters die te dicht bij wereldse verleidingen komen met alle gevolgen van dien. Kortom een bijzonder verhaal, waarvan de verschillende sporen nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn tot aan vandaag!

Daarnaast is de kaartverkoop via VanPlan.nl gestart en zijn er al 571 kaarten verkocht. Het gaat goed. We hopen, net als alle andere openluchtspelen, dat het coronavirus geen roet in het eten gaat gooien. We blijven optimistisch en gaan vol goede moed verder binnen de gegeven mogelijkheden.

Vinea Domini is het tweede stuk dat door Stichting Lokaasje Teater Blauhús wordt georganiseerd. In 2012 organiseerden we It Deiboek waarmee we de Gouden Gurbe voor beste Iepenloftspul wonnen.

*) Vinea Domini (latijn) = Wijngaard des Heren