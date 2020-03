Poster bewustwording coronavirus

Sneek- Volgende bericht van Gripp-T delen wij graag met u:

“Het coronavirus heeft grote impact op ons allemaal, zowel zakelijk als in ons privéleven. In deze tijden van economische onzekerheid, willen we je laten weten dat we bij Gripp-T betrokken zijn bij jou en alle ondernemers die hieronder lijden.

Wij van Gripp-T zijn voornamelijk online werkzaam. Dit geeft ons de mogelijkheid om te werken waar we willen. We volgen de adviezen van de overheid en het RIVM zorgvuldig op.

Wij hebben deze poster ontworpen omdat we graag willen dat iedereen nòg bewuster gaat worden van de consequenties van COVID-19. Hang deze op in je winkel, thuis voor het raam, in je auto of waar dan ook.

De poster kun je gratis afhalen bij Gripp-T, Gedempte Neltjeshaven 1 in Sneek. Zorg a.u.b bij het ophalen wel dat er afstand onder elkaar wordt gehouden. Wil je liever de A4 poster zelf uitprinten? Stuur ons dan een mail naar Info@gripp-t.nl Wij mailen je dan het bestand. Grote oplage nodig? Neem dan ook contact met ons op.

Onze bewondering gaat uit naar iedereen die in deze omstandigheden voor elkaar zorgt. Of dat nu thuis is of op het werk.”