Oproep Wijkplatform Noorderhoek: Kinderen stuur tekening naar ouderen

Sneek- Het Wijkplatform Noorderhoek plaatste de volgende oproep, die wij graag delen!

“Vanaf vandaag mag er geen bezoek komen, bij onze ouderen in het Zorgcentrum Noorderhoek. Wij vragen kinderen een mooie tekening te maken voor deze lieve mensen. Laat je vader of moeder hem inscannen of er een foto van maken en: Stuur hem op naar wijkplatformnoorderhoek@gmail.com

Wij van het wijkplatform printen hem uit en zorgen dat ze bij het zorgcentrum komen.

Doe je mee!!!!! Laten wij samen onze ouderen blij maken.”