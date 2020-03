KNKB stelt kaatsseizoen uit tot en met 1 mei

Sneek- De kaatsbond KNKB heeft alle activiteiten tot 1 mei afgezegd. Dat betekent onder anderen dat de wanten niet gekeurd worden, dat er geen opleidingen en selectietrainingen zijn en dat de schoolkaatsprojecten die de komende weken zouden plaatsvinden niet doorgaan.

De mannenwedstrijd in Holwerd op 27 april gaat ook niet door. Het bondsbureau in Franeker is dicht en de mensen werken thuis. “Er gaat donderdag een brief uit naar onze verenigingen. Alles wat in april plaats zou vinden, wordt uitgesteld tot begin mei”, zegt Wigle Sinnema van de KNKB.

“We zijn afhankelijk van de situatie en zullen zien wanneer we het seizoen kunnen laten starten. We zijn een kleine bond, dus we kunnen beweeglijk opereren.

De bond laat weten dat de Algemene Ledenvergadering vooralsnog ook van de baan is. “We willen de ledenvergadering voorafgaand aan het seizoen houden. Maar de gezondheid van de mensen staat nu voorop.”