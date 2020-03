Kapsalon Boucle morgen weer open

Sneek- Vanaf zaterdag 21 maart gaat Salon Boucle weer open. De overheid heeft namelijk besloten dat kapsalons weer open mogen en na intern beraad heeft Harmen met zijn dames besloten om aan dit besluit te voldoen. U bent weer van harte welkom! Omdat zowel de gezondheid van u als de gezondheid van het personeel voorop staat worden er voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van het Corona virus te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

– Heeft u een afspraak maar voelt u koorts of bent u verkouden? Bel dan even zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Kan ook online worden doorgegeven.

– Er worden geen handen geschud.

– Er wordt met minder personeel gewerkt. Er zijn ook minder klanten dan normaal. Hierdoor is er meer afstand van elkaar.

Om niet te veel mensen in de salon te hebben is het belangrijk om uw afspraak vast in te plannen. Bel de kapsalon op 0515 424712 of via www.salonboucle.nl om online een afspraak te maken.

Of maak een afspraak in de Kapper-app en ga dan naar Salon Boucle.