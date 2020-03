Sneek- “Normaal gesproken hebben we op vrijdagmiddag een vrijdagmiddagborrel, maar gezien de omstandigheden nu maar even niet. Om jullie toch een hart onder de riem te steken maar even op deze manier”, aldus een onderneemster uit Sneek. Een tasje van de Zuilvelhoeve, met allemaal lekkers werd vervolgens aan de deurknop gehangen…