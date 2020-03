Yogalessen online bij Body & Mind Center Hariët de Bruin

Sneek- Bij Body & Mind Center van Harriët de Bruin zijn ze niet voor een gat te vangen! Harriët haar man, Dirk Hofstede, is cameraman van professie en filmt de yogalessen van z’n echtgenote.

“Hoe mooi is dit! Samenwerken met mijn man! Zo leuk om te doen. Dank voor alle berichten echt geweldig lief en leuk dat jullie met zovelen yoga willen gaan beoefenen. Collega en vriend Bart van Sinderen is in zijn studio bezig om filmpjes over te zetten. Dus nog heel even geduld hebben voor je yogales. Maar het komt er aan”, reageert Harriët.

Er zijn overigens meerdere yoga-centra die hun lessen online zetten!