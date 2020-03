Schilderswerkzaamheden op het terras bij De Walrus

Sneek- Nieuw veel (horeca-) bedrijven door de coronacrisis gedwongen zijn hun activiteiten te staken worden andere werkzaamheden dan normaal aangepakt. Bij Restaurant De Walrus was schilder Willem Tjalsma druk bezig met het schuren en lakken van de terrasbanken voor het etablissement in hartje Sneek.

“In soad oar wurk leit op dit stuit plat en wij kinne hjir op it terras no moai ús gong gean omdat der gjin klanten binne. We kinne no even tapakke”, aldus Tjalsma die voor Sluyter werkt.

Foto Henk van der Veer