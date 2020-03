Sneek- Ook de première van theatervoorstellen Smokkelbern, op 15 april 2020, gaat niet door. Ook de andere dagen in Amsterdam komen te vervallen. De uitnodiging voor de première en de toegangskaartjes blijven geldig. ‘De terugkeer van de Joodse kinderen’ is een project van Stichting de Verhalen, in samenwerking met Tresoar en de Friese media.