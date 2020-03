Op bezoek bij verpleeghuizen mag niet meer

Sneek-Alle verpleegtehuizen in Nederland gaan op slot voor bezoek. Dat is een nieuwe maatregel van het kabinet tegen de verspreiding van het kabinet.

Met de nieuwe maatregel wil het kabinet met name kwetsbare mensen beschermen. “”We moeten ouderen en andere kwetsbare mensen zoveel mogelijk afschermen van het virus”, zei minister Hugo de Jonge, die de taken van de opgestapt Bruno Bruins in de coronacrisis overneemt.

De Jonge geeft toe dat het een ingrijpende maatregel is. Voor de palliatieve zorg kunnen uitzonderingen gemaakt worden.

Alleen maar verliezers

Ouderenorganisatie KBO-PCOB over de nieuwe maatregel: “We begrijpen het, maar dit besluit kent alleen maar verliezers”, zegt directeur Manon Vanderkaa. Het heeft grote consequenties voor de bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers. “Voor bewoners zal het heel moeilijk zijn om afgesneden te worden van hun naasten, maar voor hun families ook. De onzekerheid hoe lang deze maatregel moet gelden maakt het extra zwaar.”

Medewerkers verliezen door de beslissing steun van vrijwilligers en mantelzorgers. “Er is geen gemakkelijke oplossing. Omzien naar elkaar moet nu een andere invulling krijgen. Deze situatie vraagt betrokkenheid van iedereen.”

Meer maatregelen

Eerder moesten al alle scholen, cafés, en restaurants de deuren sluiten. Daarnaast werken zoveel mogelijk mensen thuis, rijdt er minder openbaar vervoer en mogen evenementen met meer dan honderd bezoekers niet meer doorgaan.