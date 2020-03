‘Online les? Helemaal niet verkeerd…’

Sneek- De lokalen zijn leeg en in de gangen is het oorverdovend stil. De gebouwen van het Friesland College zijn gesloten voor studenten en ook docenten zijn er mondjesmaat, nu alle scholen in Nederland te maken hebben met de strijd tegen het coronavirus. Maar het onderwijs gaat door. Digitaal en online, zoals in de coachgroep van Remco Regeling (CIOS).

Een voor een melden twintig studenten zich in het digitale ‘klaslokaal’ van de docent. Allemaal zijn ze thuis, van Franeker tot Drachten. Ook docent Remco zit aan de eettafel in zijn huis in Sneek. In CIOS-pak, want hij is aan het werk en zijn studenten zitten min of meer ‘op school’. Na de eerste digitale bijeenkomst op maandag beseft iedereen wel dat het niet slim is om in pyjama voor de laptop te gaan zitten. Je komt immers in beeld, als je wat zegt.

Digitaal doorgaan

Onderwerp van de les is het maken van een portfolio, want dat kan in deze periode natuurlijk prima doorgaan. Remco vertelt wat er moet gebeuren, deelt met zijn studenten een voorbeeld dat zij ook meteen kunnen inzien, vraagt om reacties, wijst op de chat waarin zij kunnen aangeven wat ze de komende twee weken gaan doen en reageert op vragen. Want vragen zijn er genoeg, natuurlijk…

Dit keer is het niet nodig, maar de coach kan met gemak even digitaal apart overleggen met een student. En bij individuele coachgesprekken is het vanzelfsprekend ook ‘een op een’, zoals altijd, maar nu met een scherm ertussen. De bijeenkomst loopt prima. Helemaal niet slecht, zeggen de studenten naderhand tegen de verslaggevers. Het is minder gezellig, maar de lessen gaan prima en het scheelt een hoop reistijd.

Snelle innovatie

Studenten pikken het gemakkelijk op, merkt Remco. ‘Wij zijn studenten en geen docenten, zeiden ze. Wij snappen dit wel.’ Maar bij collega’s ziet de docent ook dat iedereen nu heel snel aan de slag is gegaan, om vaak te merken dat het allemaal toch niet zo ingewikkeld is. ‘Er is in het Friesland College al een hoop kennis en kunde opgebouwd, vooral bij de mediacoaches in alle opleidingen.’

Met online meetings, live-uitzendingen en instructies is Ashwin Brouwer nu heel hard aan de slag om alle medewerkers verder ‘mediawijs’ te maken. Als innovatiebegeleider van de school doet hij dat al jaren, ook in landelijk verband. Hier geldt hij als een specialist, die ook altijd bereid is om zijn kennis te delen. Dat doet hij nu in blogs, waar Microsoft en Kennisnet naar verwijzen. Ze trekken tienduizenden lezers.

‘Iedereen in het onderwijs is op zoek naar de juiste aanpak’, merkt Ashwin. ‘Het moet allemaal snel. Gelukkig hebben wij in de afgelopen jaren al enorme slagen gemaakt, anders hadden we veel meer puzzels gehad.’ Nu kan het snel. ‘Zo kunnen we waarmaken dat we bezig zijn met een omslag.’ En dan kan er veel, ook in deze rare tijd.