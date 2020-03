Niet op vakantie door het coronavirus: vergoeding vliegmaatschappijen, reisorganisaties en verzekeraars 

Sneek-In een week tijd is er veel veranderd. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zitten inmiddels zitten meerdere Europese landen in een zogenaamde lock down en is het vliegverkeer grotendeels platgelegd. Wat betekent dit voor de reizen die al zijn geboekt? Zijn de (niet-)vakantiegangers hun geld nu kwijt? Wat als reizigers vastzitten op hun reisbestemming? In dit overzicht alles over de vergoedingen van luchtmaatschappijen, reisorganisaties en verzekeraars.

Vakantie geboekt… wat nu?

Ben je een van de vele Nederlanders die voor de coronacrisis een mei- of zomervakantie heeft geboekt naar een zonnige of Zuid-Europese bestemming, dan heb je waarschijnlijk veel vragen en twijfels. Pricewise heeft daarom onderzocht hoe de grootste Nederlandse reis- en vliegmaatschappijen omgaan met annuleringen en wijzigingen. Nu de maatregelen steeds strenger worden, zullen er mensen zijn die hun al geboekte vakantie weer willen annuleren. We kunnen er helaas niet omheen: het coronavirus is in veel gevallen geen geldige annuleringsreden. Ook niet als er een negatief reisadvies geldt. Je zult dus meestal geen geld terugkrijgen vanuit je annuleringsverzekering. Als je via een reisorganisatie hebt geboekt, kun je het beste contact opnemen of kijken op de website van de organisatie. Of het coronavirus als geldige annuleringsreden wordt gezien, verschilt per verzekeraar. Voor zover bekend zijn dit de enige verzekeraars die wel een vergoeding bieden: