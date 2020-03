Niet denken dat het meevalt

Sneek- In Friesland is er vandaag ‘maar’ één positieve coronatest bijgekomen. Maar we moeten niet denken dat het hier dus wel meevalt, zegt Everhard Hofstra. Hij is arts infectiebestrijding. “Ook wij in Friesland hebben wél te maken met de verspreiding van het virus en het aantal gevallen gaat ook bij ons ongetwijfeld toenemen”, zegt hij.

“Dit betekent dat wij, inwoners en de GGD-professionals, alert moeten blijven. Mensen krijgen het idee dat het in Friesland allemaal wel meevalt. Dat is niet het geval. Wij werken nog steeds elke dag aan het vertragen van het virus en er is geen reden om de landelijke maatregelen in Friesland lichter op te vatten. Dit is precies de reden dat we meer focussen op de toelichting bij de cijfers.”