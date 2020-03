Lesmateriaal ‘De Kogge’ in IJlst in tassen van Poiesz

IJlst- De obs de “Kogge ” in IJlst is, net zoals alle basisscholen in Nederland druk bezig om zijn leerlingen in deze Corona-tijd te voorzien van lesstof. Of digitaal of, zoals op deze foto te zien is, lesmaterialen voor de groepen 1-4 mee te geven aan de ouders in plastic zakken, geschonken door de Poiesz uit IJlst. Alle tasjes liggen klaar op de stoeltjes in groep 1/2 om meegenomen te worden door de ouders, zodat de kinderen thuis bezig kunnen met bv, kleurplaten, verhaaltjes taal en rekenopdrachten of leuke spelletjes.

De ouders konden de tassen maandag ophalen tussen 8.30-14 uur en deden dit ook keurig druppelsgewijs. Twee leerkrachten waren die dag op school in de lerarenkamer, mocht men vragen hebben konden ze daar terecht.