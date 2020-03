Sneek-Vanwege de omstandigheden rondom corona is het gemeenteloket in Bolsward (Kerkstraat 1) vanaf maandag 23 maart gesloten voor publiek. Paspoorten, identiteitskaarten of rijbewijzen die in Bolsward zijn aangevraagd kunt u vanaf maandag in Sneek ophalen.

Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken. Is uw bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Dan wilde gemeente u vragen om uw bezoek uit te stellen: U hebt 3 maanden de tijd om het klaarliggende document op te halen!