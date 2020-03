Brief van pastoor Peter van der Weide

Sneek- Vanmorgen bezoekje naar de RK Sint Martinus gebracht. Kaarsje aangestoken (ook PKN’ers zijn er welkom…). Op het prikbord in de kerk hingen lieve berichtjes! Ook in Sneek werden gisteravond van 19.00 – 19.15 uur de klokken geluid. Hieronder een brief van pastoor Van der Weide:

Dierbare parochianen

In deze ineens zo andere tijd wil ik graag van mijn kant iets laten horen. Nog nooit is het voorgekomen dat zoveel dingen ineens niet meer kunnen vanwege het Corona virus. Ook in onze parochie merken we dit maar ik denk dat het goed is dat we alle bijeenkomsten en vergaderingen hebben opgeschort totdat het weer verantwoord is.

AANPASSINGEN NL.:

VIERINGEN op zaterdag en zondag

In alle kerken van de parochie komen alle weekendvieringen te vervallen.

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Sint Martinuskerk Sneek

De doordeweekse Missen in de St. Martinuskerk op dinsdag, donderdag en vrijdag gaan vooralsnog gewoon door. Als de mensen die komen verspreid gaan zitten is dit geen probleem.

Bonifatiushuis Sneek

De vieringen in de kapel van het Bonifatiushuis op maandag en woensdag ochtend gaan door. Parochianen kunnen komen mits ze verspreid gaan zitten.

UITVAARTEN

We moeten maar zien hoe het gaat bij een eventuele uitvaart. Dat kan alleen in een klein gezelsschap van maximaal 30 personen..

ROZENKRANS BIDDEN

Van 17 t/m 26 maart wordt er om 15:30 uur in de St. Martinuskerk in Sneek de rozenkrans gebeden. Dit in verbondenheid met Lourdes waar vanaf 17 maart jl. een novene is opgestart.

KERKEN OPEN

Gelegenheid om te bidden en een kaars op te steken

– Sneek: de kerk is de hele dag open.

– Heeg en Reahûs : kerken open op de zondagochtenden tussen 9.30 en 10.30 uur.

– Blauwhuis: de kerk is overdag open tot het Mariabeeld. En op zondag is de gehele kerk ook nog eens open van 9.30 – 10.30 uur.

INTENTIES

Op de zondagen zal ik samen met pastor Foekema de Eucharistie vieren en daarin nemen we dan de intenties mee uit alle 4 locaties.

WEBSITE

Houd de komende tijd de website van onze parochie goed in de gaten. Hierop zullen wij de voor onze parochie relevante zaken direct laten plaatsen.

Ik wens u allen veel sterkte en uithoudingsvermogen toe. Pas goed op elkaar en denk aan elkaar. Een telefoontje naar iemand waarvan u denkt: ‘Die laat ik eens even iets horen’, is heel belangrijk in deze tijd. We bidden voor elkaar. Net zoals zondag 15 maart jl. met de Eucharistieviering op de TV zien we elkaar niet maar weten we heel goed dat we verbonden zijn. .

Moge alleen al deze gedachte ons kracht schenken.

Vrede en alle goeds, ook namens Pastor Lucas Foekema

Pastoor Peter van der Weide

Foto’s Henk van der Veer