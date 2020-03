Nieuwe datum reünie Julianaschool: zaterdag 29 augustus

Sneek – De maatregelen om het coronavirus in te dammen, hebben ook gevolgen voor het jubileumfeest van de Julianaschool in Sneek. De geplande reünie op zaterdag 4 april in Theater Sneek gaat niet door. Deze wordt verplaatst naar zaterdag 29 augustus 2020. De locatie en het programma blijven ongewijzigd.

Reünisten die zich al hadden aangemeld hoeven niet in actie te komen, tenzij ze niet in de gelegenheid zijn om op de nieuwe datum te komen. Dan kunnen ze dit voor 1 mei doorgeven via dijkstra@palludara.nl. Het reeds betaalde inschrijfbedrag wordt dan teruggeboekt. Wie zich nog niet heeft aangemeld maar wel graag van de partij wil zijn op 29 augustus, kan zich nog tot 1 mei inschrijven via de link op de website www.julianaschool-sneek.nl.

De Sneker Julianaschool bestaat dit jaar honderd jaar. Naast de reünie stonden er in april jubileumweken op school gepland, in samenwerking met projectbureau Akte 2. Ook deze zijn afgelast. Dit eeuwfeest, met workshops en een groot festival, wordt nu een jaar later gevierd, in april 2021.