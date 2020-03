Sneek-De nationale dodenherdenking op 4 mei en de nationale viering van de bevrijding op 5 mei worden aangepast in verband met het coronavirus. In overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en bevrijdingsfestivals stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende weken een passend programma op. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitsers.