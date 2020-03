Komende weken ook live kerkdiensten op Omrop Fryslân

Sneek-Omrop Fryslân zendt ook de komende weken op zondagochtend om 10.00 uur een kerkdienst uit op televisie en online. Dat doet de Omrop in samenwerking met de kerkenraad van de PKN gemeente in Franeker. De dienst komt elke keer vanuit de Martinikerk in Franeker. Er zullen wisselende voorgangers zijn en de diensten hebben een oecumenisch karakter.

Deze week gaat ds. Margarithe Veen voor. Omrop Fryslân zal zolang de omstandigheden het toelaten proberen de diensten door te zetten. De vieringen zullen een aangepast karakter hebben, waarbij het aantal aanwezigen tot een minimum beperkt blijft. Omdat mensen door het coronavirus niet naar de kerk kunnen, kunnen mensen met dit alternatief toch een dienst bijwonen.

Op de website van Omrop Fryslân, Omropfryslan.nl zal de liturgie van de dienst worden aangeboden.

Vorige week zondag werd de eerste dienst live uitgezonden. Voorganger was dominee Sytze Ypma uit Franeker. Hij werd op het orgel begeleid door Jochem Schuurman. Die zal de komende weken de diensten ook begeleiden.

Uit de hoge kijkcijfers bleek dat er behoefte is aan dit initiatief. De Omrop kreeg ook veel positieve reacties van kijkers.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/