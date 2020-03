Kerkklokken luiden en Woensdagavond-vespers in Sneek

Sneek-Vanwege de uitbraak van het Corona virus zendt de PKN-kerk in Sneek, in de komende weken een korte Vesperdienst uit op de woensdagavonden.

Vesper PKN

Woensdagavond 18 maart

Vesper-uitzending vanuit de Martinikerk

Voorganger: ds. Evert Jan Hefting

Aanvang: 19.15 uur

U kunt deze korte viering zoals gebruikelijk beluisteren via onze aansluiting op Kerkomroep.

De uitzending is te bereiken via deze website of rechtstreeks via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10085

Ook ‘Klokken van Hoop’ in Oppenhuizen

Vanavond luiden de klokken van de Johanneskerk een kwartier lang om iedereen een hart onder de riem te steken in deze onzekere tijd. Stilgestaan wordt bij degenen die getroffen zijn door het coronavirus en de impact die dat op onze samenleving heeft. De Johanneskerk sluit hieraan bij de actie ‘Klokken van Hoop’, waarbij vele kerken in ons land de klokken tussen 19.00 en 19.15 uur luiden. De actie start vanavond en ook op 25 maart en 1 april zullen de kerkklokken te horen zijn.

Of er andere kerkklokken worden geluid in het gebied van GrootSneek zie op de volgende site:

http://www.klokkenvanhoop.nl/