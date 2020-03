GGD: vijf nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Fryslân

Sneek-Na dinsdag zijn er vijf nieuwe vastgestelde coronabesmettingen bijgekomen in Fryslân. Daarvan zitten twee mensen van in de 90 uit De Fryske Marren, twee mensen uit de gemeente Leeuwarden (circa 30 en 40 jaar) en een vijftiger uit Súdwest-Fryslân.

De GGD is terughoudend met het geven van verdere informatie over de patiënten. De informatie die nodig is, wordt gedeeld met de betrokken professionals zodat die hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

In totaal zijn nu 20 mensen in Fryslân positief getest op corona.