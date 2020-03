Gevolgen corona-virus voor bloedafnamelocaties en dienstverlening Certe en HAL Friesland

Sneek- Bericht over bloedafnamelocaties en dienstverlening Certe en HAL Friesland:

Certe en HAL Friesland nemen maatregelen in strijd tegen het corona-virus. Dat doen we zodat we acute en de meest nodige zorg zo lang mogelijk kunnen blijven bieden.

We verzoeken de patiënten onze locaties niet te bezoeken wanneer zij:

verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts hebben; onlangs in een risicogebied zijn geweest; of in contact zijn geweest met een patiënt met het virus;

Beperkt aantal bloedafnamelocaties geopend

Onze eigen locaties voor bloedafname blijven vooralsnog open voor bloedafname. Bloedafname-locaties in of bij instellingen worden (met oog op de kwetsbare doelgroep) gesloten.

Op www.certe.nl en www.halfriesland.frl vinden bezoekers de actuele stand van zaken rond locaties.

Onderzoeken afgelast

Onderzoeken zonder acute medische noodzaak worden uitgesteld, patiënten zijn worden hierover op de hoogte gebracht.

Met deze – en eerder genomen – maatregelen willen we de veiligheid van medewerkers, cliënten en zorgverleners zo veel mogelijk garanderen. Daarbij rekenen we op begrip en medewerking van alle partijen. Samen moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona-virus.