Sneek-Kinderen in groep 8 hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob besloten, omdat de leerkrachten nu veel te druk zijn met het organiseren en geven van thuisonderwijs. De leerlingen hebben de afgelopen week een schooladvies gekregen. Dat advies was altijd al leidend bij de keuze voor een middelbare schoolopleiding. Er zal volgend jaar extra goed worden gekeken of een kind op de juiste school zit.