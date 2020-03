Druk bij gemeentelijke Milieustraat Sneek

Sneek- Het is deze dagen behoorlijk druk bij de milieustraat van de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek.

De gemeente heeft inmiddels het volgende bericht op haar site geplaatst: “Kan je bezoek wachten? Kom dan later! We merken dat het de afgelopen dagen erg druk is bij de milieustraten. We willen je vragen: als een bezoek nog even kan wachten later langs te komen. Blijf in ieder geval thuis bij de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Als je wel langskomt bij één van de milieustraten dan vragen wij je:

▪️ Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar; van andere bezoekers en de medewerkers van de milieustraat.

▪️ Houd rekening met langere wachttijden. Als het druk is vragen wij je tijdens het wachten in je auto te blijven zitten.

We volgen bij ons werk op de milieustraten de richtlijnen en adviezen van het RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Meer informatie over onze aangepaste dienstverlening en de maatregelen vind je op onze website ➡️ https://bit.ly/38RZ5sU

Foto Nico Altenburg