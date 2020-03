De 4 Vrijheid van Sneek gecanceld

Sneek- Ook de 4 mijl van Sneek, dit jaar onder de naam ‘De 4 Vrijheid van Sneek’ gaat jammer genoeg niet door. Ook hier is het coronavirus de spelbreker. Hieronder het persbericht van de organisatie:

“HELAAS… door het Corona virus zijn we helaas genoodzaakt om de 4 Vrijheid van Sneek te annuleren. Dit uiteraard met veel pijn in het hart, maar het is jammer genoeg niet anders…. Voor de mensen die zich al hadden ingeschreven hebben we maar één boodschap: lekker blijven trainen om nog fitter te zijn voor volgend jaar!

Aan allen: tot volgend jaar en pas goed op elkaar!