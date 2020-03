Coronamaatregelen bij Poiesz Supermarkten

Sneek- Het zijn buitengewone tijden voor iedereen. Voor Poiesz Supermarkten is de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers van groot belang. Daarnaast neemt het Sneker familiebedrijf zijn verantwoordelijkheid als supermarkt serieus.

“Samen kunnen en zullen we ervoor zorgen dat de voedselvoorziening in Nederland op peil blijft en dat alles rondom de dagelijkse boodschappen zo normaal mogelijk verloopt. Wij treffen een aantal maatregelen om de gezondheid van klanten en medewerkers te beschermen. Daarnaast doen ons uiterste best om onze winkels goed gevuld te houden. Wil je helpen? Hou dan voldoende afstand van de mensen om je heen en doe je boodschappen zoals je dat normaal ook doet. Dan houden we de voorraad in onze winkels op peil en is er voor iedereen voldoende beschikbaar”, aldus Poiesz.

Lees hier meer over de maatregelen: http://bit.ly/2WjgeZY