CoronaConcert band WIEBE

Sneek-Aankomende vrijdagavond is er via het YouTube-kanaal van de band een live-concert te volgen dat online gestreamd vanuit de huiskamers van de muzikanten van de band. Meer dan de helft van de opbrengsten van het ‘CoronaConcert’ doneert de band aan het Longfonds.

‘Velen onder ons zitten thuis; of je in een risicogroep zit, of niet, voor ons allemaal wordt de wereld even heel klein. We willen als band tijdens deze crisis graag de verbinding zoeken met iedereen die voor onbepaalde tijd thuis zit, of in quarantaine zit vanwege gezondheidsklachten, en daarnaast een steentje bijdragen aan de zorg in Nederland,’ aldus frontman Wiebe Kaspers

Vanaf het moment van de persconferentie van minister-president Rutte en het RIVM zijn vele artiesten werkloos, voor de komende tijd. Ook de heren van de band WIEBE kregen te horen dat ook hun shows de komende tijd niet door zullen gaan. De band: ‘Dat is lastig, en voelt vreemd, maar gelukkig zijn we nog niet ziek. Onze grootste drijfveer is het contact met publiek, en daarom zoeken we naar andere manieren om toch dat contact te leggen. En als er geen fysiek publiek meer mag zijn, kan dat tegenwoordig natuurlijk op een andere manier: online.’

De band zal aankomende vrijdagavond een concert geven, terwijl ze alledrie in hun eigen woonkamer zitten. ‘Normaal gesproken heb je als musicus te maken met een substantiële vertraging als je over het internet zou musiceren,’ aldus Kaspers, maar om dat op te lossen maakt de band gebruik van zogeheten ‘jamLink’ interfaces, die de heren aangeboden hebben gekregen door docent, dirigent en musicus Willem Aukema. Zo’n audio-interface is een klein kastje, waar je als muzikant je instrument kan inpluggen, en zonder vertraging, online met anderen kan musiceren.

De band zal het concert streamen via YouTube, en om de verbinding te zoeken met het publiek, spelen ze ook verzoeknummers die aangevraagd kunnen worden via een live-chat. Op de livestream zal ook een doneerknop te zien zijn, waar men donaties kan doen, waarvan minimaal 50% aan het Longfonds gedoneerd worden, en een klein deel gaat naar de onkosten van de band. ‘We willen graag de onkosten dekken die we met ons team hebben, maar het grootste deel van de opbrengsten willen we aan patiënten met een longziekte schenken. Deze groep voelt zich zeer kwetsbaar op dit moment. Het Longfonds heeft de ambitie om de uitkomsten van onderzoek direct aan de mensen met een longziekte ten goede te laten komen. En daar sluiten wij ons als band graag bij aan.’

Het Livestream Benefiet CoronaConcert zal komende vrijdag om 20:30 uur plaatsvinden, en is live te volgen via het YouTube kanaal van de band: https://www.youtube.com/WIEBEOfficial.