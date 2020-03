Burgemeesters Waddeneilanden: Blijf thuis!

Sneek-Kom niet meer naar de Waddeneilanden, dat was de oproep die de vijf burgemeester van de eilanden dinsdag hebben gedaan. Vanwege de kans op besmetting met het coronavirus zien ze het liefst even geen toeristen en andere gasten. Burgemeester Ineke van Gent fan Schiermonnikoog: “We hebben deze oproep nu gedaan omdat het duidelijk is dat onze horeca gesloten is, net als in de rest van Nederland. Het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moet je niet onnodig op de proef stellen. Op een ander moment zijn ze weer van harte welkom op de eilanden, maar nu even niet.”

