Aanpassingen dienstregeling Arriva in Friesland, Groningen en Lelystad  

Sneek-Vanwege het coronavirus heeft het RIVM diverse maatregelen getroffen. Als gevolg hiervan ziet Arriva zich genoodzaakt, tot nadere berichtgeving, een aantal aanpassingen door te voeren in onze dienstregeling. In verband met de richtlijnen van het RIVM hebben wij momenteel minder personeel én minder reizigers. Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer is groot. Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Tenslotte vervoeren we ook dagelijks veel reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren. Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Door de dienstregeling aan te passen, bieden we reizigers toch een betrouwbare dienstregeling tijdens de hele dag én op alle dagen van de week.

Aangepaste treindienstregeling Noordelijke lijnen

Vanaf woensdag 18 maart rijden de treinen van Arriva, op alle Arriva trajecten in de provincies Friesland en Groningen, een aangepaste dienstregeling. De aangepaste dienstregeling is te vergelijken met een zondagsdienstregeling met behoud van ochtendritten op werkdagen als aanvulling. Deze dienstregeling staat -in verband met verwerkingstijd- begin volgende week in de reisplanners.

Aangepaste busdienstregeling in Friesland

Vanaf woensdag 18 maart rijden ook de bussen van Arriva in Friesland een aangepaste dienstregeling. De aangepaste dienstregeling is te vergelijken met de dienstregeling zoals die tijdens de kortere vakanties (zoals voorjaars- en meivakantie) gebruikelijk is. Het vervoer op de Wadden blijft volgens de huidige winterdienstregeling rijden. Tot nader orde vervallen lijn 335 (naar Zernike) en alle buurtbuslijnen; dit betreft de lijnen 101, 102, 103, 104, 107 en 108.

Aangepaste busdienstregeling in Lelystad

Vanaf woensdag 18 maart rijden ook de bussen van Arriva in Lelystad een aangepaste dienstregeling. De aangepaste dienstregeling is te vergelijken met een zondagdienstregeling.

Meer info?

De aangepaste dienstregeling kan van invloed zijn op aansluitingen. Kijk voor meer informatie in de reisplanner. En voor de aangepaste dienstregeling verwijzen we je ook naar de website www.arriva.nl/corona.

Reisinformatie

De aangepaste dienstregeling voor onze treinen is begin volgende week zichtbaar in alle reisplanners en ook te zien op arriva.nl. De aangepaste dienstregeling voor onze bussen staat vanaf 18 maart in de reisplanners. De informatie over de vertrektijden van de aangepaste dienstregeling is ook te vinden op onze website.