Waterpoortbenoeming uitgesteld

Sneek- “In overleg met de Waterpoortercommissie heeft het bestuur van Sneek Promotion ook moeten besluiten in verband met de coronamaatregelen waar we voorlopig nog mee te maken hebben, de Waterpoorterbenoeming van april 2020 helaas uit te stellen. Om het zekere voor het onzeker te nemen wordt er gekeken naar een datum in september”.

Voor lijst Waterpoorter: info https://www.sneek.nl/nl/info-voor-bedrijven/sneek-promotion/waterpoorters

Foto: Anne Oosterhaven die samen met Jan Arts vorig jaar tot Waterpoorter werd benoemd