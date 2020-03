UPDATE Mondkapjes huisartsen Sneek

Sneek- Vanmorgen plaatsten wij een bericht over de mondkapjes. Op verzoek van Manon Urff, huisarts de volgende UPDATE:

“Hierbij een aanpassing van het bericht. Zie ook https://www.lc.nl/economie/Noodkreet-Friese-artsenvereniging-Duik-je-schuur-in-zoek-mondmaskers-en-breng-ze-naar-je-huisarts-25471308.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=whatsapp Hier wordt een en ander ook in beschreven. Mijn (=Manon Urff) bericht is op persoonlijke titel, de genoemde huisartspraktijken ( zie onderaan bericht) staan erachter.

Hier een oproep:

Bij huisartspraktijken zijn de voorraden mondkapjes om onszelf te kunnen beschermen bij de zorg voor patiënten die mogelijk het Coronavirus hebben beperkt. Mondkapjes zijn belangrijk voor hulpverleners zie zorg moeten leveren aan mensen met het coronavirus. Voor andere mensen is het dragen van een mondkapje niet nuttig/nodig. Mocht u in het bezit zijn van mondkapjes dan zou u ons een groot plezier doen als u ze bij ons inlevert. Al is het er maar één! We kunnen dan meer zieke mensen zien op de praktijk en aan huis bezoeken met goede bescherming.

Wij zullen in de hal van onze praktijken of bij de ingang een bus/doos neerzetten waar u de mondkapjes in kunt doen. Dat doen we op deze manier om het contact met de assistente bij de balie te beperken. Zet vooral wel uw naam en eventueel contactgegevens bij of op de verpakking, dan weten we wie we dankbaar kunnen zijn! Mochten we ze toch niet nodig zijn dan kunnen we ze ook weer teruggeven.

Het gaat om verpakte mondkapjes waarop een van de volgende codes staat: FFP1, FFP2 of FFP3.

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp!

Namens de huisartspraktijken: Praktijk Ny Túndoarp, Graaf Adolfstraat 10-001; Praktijk Simmerdyk, Simmerdyk 14A en Bakker Dr Kuyperlaan 1 te Sneek.