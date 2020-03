Sneek-‘Sytsma Antiek & Woonaccessoires in Sneek’, sluit met onmiddellijke ingang haar deuren: “Vanaf vandaag sluiten wij tot nader order helaas de deuren van ons bedrijf om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij vinden het niet langer verantwoord om een winkel vol met mensen en kinderen te hebben met kans op verdere besmetting. Hoelang dit gaat duren weten we niet, we houden de media in de gaten”, aldus Rick Sytsma.