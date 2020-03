Rode Kruis opent landelijke hulplijn

Sneek- De impact van het virus op de samenleving wordt steeds groter. De roep om hulp ook. Daarom heeft het Rode Kruis een landelijke hulplijn geopend. Dit nummer, 070-4455888, is bedoeld voor mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp kunnen gebruiken omdat zij in quarantaine of thuisisolatie zitten. Er zijn signalen dat er veel mensen (met name ouderen) zijn met zorgen. Via de Rode Kruis hulplijn kan er over deze zorgen worden gepraat, advies worden geven over specifieke situaties worden doorverwezen naar de juiste hulp en indien mogelijk en veilig kan het Rode Kruis zelf deze hulp organiseren, bijvoorbeeld via de plaatselijke Rode Kruis afdelingen.\

Tot slot een advies: er gaat helaas nog veel nepnieuws rond voor wat betreft het Corona virus (COVID-19). Dit veroorzaakt bijvoorbeeld dat er onzin wordt verspreid via social media. Het is belangrijk om kennis te blijven nemen van de juiste berichtgeving van de overheid, bijvoorbeeld door middel van de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): www.rivm.nl

Wiebe Westra, Voorzitter Rode Kruis afdeling Súdwest Fryslân