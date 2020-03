Present in tijden van corona

Sneek- Vanwege het coronavirus zijn er verregaande maatregelen genomen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder van kwetsbare mensen. Het zijn onwerkelijke en zorgelijke tijden voor ons allemaal.

Gelukkig is het gaaf om te zien dat er een beweging op gang komt waarin mensen naar elkaar omzien!

Op Facebook kun je op diverse manieren hulp vragen en hulp aanbieden, bijvoorbeeld via de site @coronahulpfriesland. Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp).

Ook in deze tijd wil Present Súdwest-Fryslân vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is.

We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren.

Als vrijwilliger

Wil je weten hoe je kunt helpen als vrijwilliger en/of wil je je aanmelden? Klik dan hier.

Als hulpverlener

Wil je weten als hulpverlener wat er kan en hoe je je cliënt kunt aanmelden? Klik dan hier.