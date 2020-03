Ondernemersinformatie tot betrekking voor het coronavirus

Sneek- Op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân, de volgende mededeling voor getroffen ondernemers, in verband met het coronavirus:

Hieronder vind je meer informatie over maatregelen die vanwege het Coronavirus worden getroffen voor ondernemers.

Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus

Bijstand voor Zelfstandigen: neem contact op met gemeente Súdwest-Fryslân

Werktijdverkorting: regeling van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Borgstelling MKB Kredieten: neem contact op met je eigen bank

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst: regeling van de Belastingdienst, hieronder lees je er meer over

Coronaloket voor ondernemers: neem voor vragen contact op met de Kamer van Koophandel via het telefoonnummer 0800-2117.

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

WTV en Force Majeure

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van Coronavirus.

Besluit Borgstelling MKB Kredieten

Dit besluit is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het Coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Uitstel Belastingdienst

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Wordt het verzoek toegekend, dan zet de Belastingdienst de invordering stop. De uiteindelijke beoordeling vindt achteraf plaats.

Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

Vragen? Neem contact op met het Coronaloket van KvK, MKB-Nederland en VNO-NCW

Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via de Kamer van Koophandel.

Veelgestelde vragen voor en door ondernemers vind je op de website van de Kamer van Koophandel.

Ruimere regels bevoorrading en bezorging maaltijden

Eet- en drinkgelegenheden sluiten tot en met 6 april. Bezorgen en afhalen mag doorgaan! Op de website van Koninklijke Horeca Nederland vind je meer informatie.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de voorwaarden voor het bevoorraden en het bezorgen van maaltijden door de horeca in de gemeente tijdelijk verruimd. Dit doen we om ondernemers te ondersteunen die last hebben van de maatregelen met betrekking tot Corona.

De gemeente zal terughoudend handhaven als het gaat om bevoorrading en bezorging van maaltijden. De volgende voorwaarden gelden:

Het moet duidelijk zijn dat je maaltijden aan het laden en lossen bent.

Je vervoersmiddel mag niet langer dan 15 minuten onbeheerd geparkeerd staan.

Er mag geen onveilige of gevaarlijke situatie ontstaan.

We gaan er natuurlijk vanuit dat je geen misbruik maakt van deze tijdelijke voorwaarden. De ruimere regels gelden tot en met 31 maart 2020.

Meer informatie?

Neem contact op met je accountmanager of stuur een mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl