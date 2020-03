Sneek- De Friese burgemeesters hebben een noodverordening vastgesteld vanwege de situatie rond het coronavirus. Met die maatregel kunnen gemeenten optreden als bijvoorbeeld restaurant of café’s tegen de regel in toch opengaan. Er is een regionaal beleidsteam gevormd en burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft de leiding als voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân.

Foto Henk van der Veer