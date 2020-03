‘Makkum 75 jaar vrij’ stelt alle festiviteiten uit

Makkum-De openlucht muziektheatervoorstelling Sherry Brandy en álle andere festiviteiten die in Makkum georganiseerd zouden worden vanwege 75 jaar vrijheid zijn uitgesteld. Dit heeft werkgroep ‘Makkum 75 jaar vrij’ besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. De organisatie volgt hierin uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

‘Makkum 75 jaar vrij’ spreekt niet van een afgelasting. Zo is het bijvoorbeeld wel de bedoeling dat Sherry Brandy opgevoerd gaat worden, maar over een nieuwe datum valt nu nog niets te zeggen. Zodra het mogelijk is, komt de werkgroep met nieuws. Entreekaarten voor de voorstelling moet men uiteraard bewaren.