Jachtwerf Heeg werkt door met nodige voorzorgsmaatregelen

Sneek- Graag willen we u informeren over de gang van zaken bij Jachtwerf Heeg. We volgen de ontwikkelingen en richtlijnen rondom het Corona-virus op de voet. De gezondheid en veiligheid van ons personeel en hun families staan voorop. De richtlijnen worden gevolgd en de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om het personeel en onze klanten te beschermen.

De werf draait volop en we liggen op schema voor de leveringen voor het voorjaar 2020. Graag leveren we u de service die u gewend bent van Jachtwerf Heeg. Het voorjaar komt eraan en we hebben de orders, planning en voorraden allemaal op peil. Het werk van onze jachtservice zal de komende maanden gewoon doorlopen en u kunt gerust een beroep doen op Jachtwerf Heeg. Winterstalling wordt ook te water gelaten, graag wel minimaal een week van tevoren aangeven en een en ander in overleg.

We werken door zolang het kan en helpen u graag zoals u gewend bent.

Graag werken we wel op afspraak, e-mail of bel + 31-515-442237

Geert Wijma

Team Jachtwerf Heeg

‘Inspanning en ontspanning op het water’