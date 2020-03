Huisartsenpraktijken Sneek alleen open voor spoedgevallen

Sneek- Om verspreiding van het virus te vertragen werken de huisartsenpraktijken de komende weken op een andere wijze.

Kom niet onaangekondigd naar de praktijk

Wij proberen de komende weken uw klachten zo veel mogelijk telefonisch af te handelen. Mocht u een afspraak krijgen kom dan met zo min mogelijk mensen naar de praktijk (neem geen partner/kinderen mee) en meld dan, naast de reden van komst, ook altijd of u luchtwegklachten heeft. Indien u uw bezoek of klacht het toelaat is het beter om over een paar weken langs te komen.

Recepten herhalen graag via de website of inleveren in de brievenbus (niet bij de balie). Mocht u nog een verwijzing willen ophalen dan ook graag bellen.

De periodieke controles van de praktijkondersteuners zullen tijdelijk telefonisch worden gedaan of uitgesteld.

Heb je vragen over het coronavirus? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM of bel het landelijke informatienummer 0800-1351

Denk u zelf het coronavirus te hebben? Kom dan niet naar de praktijk. Maar volg onderstaand advies, zo voorkomt u verspreiding van het virus:

Het advies van GGD Fryslan is: “blijf thuis bij klachten waaronder neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd daarbij sociale contacten. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.” Dit om overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen.

Het advies van het RIVM luidt sinds 12 maart: in heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Andere websites met actuele informatie over het coronavirus:

Informatie van thuisarts.nl: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Informatie specifiek voor de provincie Fryslan: https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/

De maatregelen die de overheid heeft genomen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.