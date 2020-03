Sneek- De Raad van Kerken in Nederland organiseert woensdag 18 maart in Dag van Nationaal Gebed vanwege de crisis rond het coronavirus. Er zijn drie gebedsmomenten die te volgen zijn via een livestream van de omroep EO. Verder worden alle kerken opgeroepen om de klokken te luiden “als teken van troost en hoop”. Het is de bedoeling dat iedereen thuis bidt of een bericht achterlaat op sociale media.