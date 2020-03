Creatief in tijden van crisis: Margriet Wijnsma introduceert het ‘digitale steentje’

Sneek – Ondanks deze onzekere tijden voor de ondernemers, ontstaat er ook ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Onderneemster in hart en nieren, Margriet Wijnsma van Nagelstudio en Beautysalon By Margriet, kwam naar aanleiding van tips van haar klanten op het idee om het ‘digitale steentje’ te introduceren. “Ik ben heel trots op mijn team van meiden en wil mijn team compleet houden en hen niet kwijtraken door economische oorzaken. Veel ondernemers zullen dit wellicht niet te boven komen, waardoor medewerkers hun baan verliezen.”

Het ‘digitale steentje’ is een soort online cadeaubon die het mogelijk maakt om inkomsten over meerdere maanden te verspreiden, zodat de ondernemer niet in één keer het spaargeld of de buffer hoeft te verbruiken. “Het is voor iedereen een financieel onzekere tijd. Met dit ‘digitale steentje’ draag je bij aan het in stand en draaiende houden van ondernemingen die het nu wel eens zwaar zouden kunnen krijgen. Met in standhouden bedoel ik ook: banen beschermen. Gezien wij allemaal werknemer, zzp’er en werkgever zijn of mensen in onze omgeving hebben die dat zijn, raakt deze economische crisis ons allemaal.”

Hoe het ‘digitale steentje’ werkt? “Ik heb het ‘digitale steentje’ op mijn website geplaatst. Je kan zelf het bedrag kiezen van het steentje dat je online kunt aankopen. Nadat je een keuze hebt gemaakt, ontvang je een mail met daarin de factuur, je eigen unieke code en sturen wij je vervolgens een tikkie of maak je het bedrag naar ons over. De code kan je vervolgens op een zelf uitgekozen moment inwisselen – hij is onbeperkt geldig – voor een behandeling of product naar keuze. Met dit ‘digitale steentje’ doe je als het ware een aanbetaling voor, in mijn geval, een behandeling of product in de beautysalon. Eigenlijk is het een klein online winkeltje, maar dan zonder webshop.”

“We krijgen zoveel mooie, hartverwarmende en positieve reacties van zowel klanten, ondernemers en zelfs onbekenden. Ik ben tot tranen toe geroerd! We moeten het dan ook samen doen. Ik denk dat het ‘digitale steentje’ voor meerdere bedrijven een goede uitkomst is om nu al inkomen te genereren. Zo dragen we met z’n allen ons steentje bij!”

Meer weten of een steentje bijdragen? Kijk dan op https://www.beautysneek.nl/steentje