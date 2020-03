Circus Salto: Gevolgen Corona-virus

Sneek- Ook voor Sander Balk en zijn Circus Salto zijn de gevolgen van het coronavirus groot. Hierbij de brief die Saner op z’n fb-pagina plaatste. Sterkte Sander!

“Beste klanten, relaties, fans en vrienden van Circus Salto,

Net als iedereen ervaart ook Circus Salto de gevolgen van alle maatregelen om het Corona-virus te stoppen. Als seizoensbedrijf begint in het voorjaar bij mij alles te kriebelen. Als de zon gaat schijnen dan is dat voor mij een teken dat het seizoen weer kan beginnen en we weer op pad gaan met het CIRCUS! Het avontuur lonkt en wat is er leuker dan jong en oud blij maken met alle leuke Circusactiviteiten. Na een zeer succesvol seizoen 2019 was de agenda ook voor 2020 goed gevuld!

Dit jaar moeten wij door alle maatregelen pas op de plaats maken. Heel veel opdrachtgevers hebben het Circus Salto geboekt voor uiteenlopende evenementen bij festivals, scholen, verzorgingshuizen en bedrijven. Door de beperkingen die zijn opgelegd kunnen deze activiteiten niet doorgaan op de geplande data. We proberen in overleg alle opdrachten te verzetten naar een geschikte datum. Alle opdrachtgevers die geboekt hebben tot media april worden, voor zover dat nog niet door hen is gedaan, door ons benaderd en gaan we in overleg met de klant om een andere datum te zoeken.

Wij gaan ervan uit dat we er samen uit gaan komen en na deze bizarre situatie alsnog een mooi Circusfeest kunnen verzorgen dat ons helpt deze ellende weer te vergeten.

Voor nu willen we iedereen die werkzaam is in alle sectoren die getroffen worden door de Corona-crisis heel veel sterkte en wijsheid wensen. Laten we hopen dat iedereen zich houdt aan de, door de overheid bepaalde, maatregelen en dat we het virus de baas kunnen worden. Samen zal dat zeker lukken. Hou het hoofd koel, pas goed op elkaar en in alles: take care!

Voor vragen kun je uiteraard contact met me opnemen.

Bij voorbaat dank voor jullie aandacht!

Vriendelijke groet,

Sander Balk

Circus Salto”